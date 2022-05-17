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29 минут назад

«Я черная, лесбиянка»: преемница Псаки сделала заявление

Елена Прошина

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг, в ходе которого она рассказала журналистам о себе. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Карин Жан Пьер в этой должности сменила Джен Псаки. На своем первом брифинге она затронула темы Украины, вопрос возможной поездки в эту страну президента США Джо Байдена, проблему нехватки детского питания в стране, а также возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Кроме того, новый представитель Белого дома рассказала некоторые факты о себе.

«Мое присутствие здесь, я объясню коротко, используя много слов "впервые". Я черная, лесбиянка, эмигрантка, женщина. Впервые такой человек занимает этот пост. И да, меня бы здесь не было, если бы не поколение барьеров. Разрушающие барьеры людей передо мной. Я стою на их плечах. Если, если... Без поколения этих людей меня бы здесь не было», – сказала она.

Западные СМИ уже отметили, что Жан-Пьер волновалась, запиналась и, в целом, не очень хорошо подготовилась к встрече. Так, например, она не смогла ответить на вопросы о налогах в отношении богатых для помощи в борьбе с инфляцией. Кроме того, она не называла многих людей по имени.

Псаки попала в скандал в последний день работы

Напомним, Джен Псаки покинула свой пост 13 мая. По данным СМИ, в ближайшее время она приступит к работе на телеканале MSNBC. В качестве пресс-секретаря Белого дома она проработала 16 месяцев. До этого она была директором по коммуникациям Белого дома и официальным представителем Госдепартамента США. На своих постах Псаки запомнилась яркими и неоднозначными высказываниями.

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