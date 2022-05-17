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56 минут назад

«Я черная, лесбиянка»: Жан-Пьер провела первый брифинг в качестве пресс-секретаря Белого дома

Вечерняя Москва

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела свой первый брифинг во вторник, 17 мая.

«Я черная, лесбиянка»: пресс-секретарь Белого дома сделала заявление
Фото: ТАССТАСС

В ходе выступления представитель аппарата американского президента рассказала, что отличает ее от предшественников.

— Я темнокожая, лесбиянка, иммигрантка, первая из всех трех, кто занимает эту должность. Меня бы здесь не было сегодня, если бы не поколения, которые разрушили преграды до меня. Я стою на их плечах. Если бы не поколения людей, преодолевших барьеры до меня, меня бы здесь не было, — заявила Жан-Пьер, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.

Что известно о новой представительнице администрации президента США и о том, изменит ли ее назначение риторику Белого дома, — в материале «Вечерней Москвы».

До своей работы в Белом доме Карин Жан-Пьер была главой аппарата вице-президента США Камалы Харрис. А перед своим сотрудничеством с демократами она работала политическим аналитиком на телеканалах NBC и MSNBC.

В Сети часто обращают внимание на цвет кожи и сексуальную ориентацию Жан-Пьер. По мнению ряда комментаторов, подобное назначение подчеркивает политику администрации Байдена по выдвижению на публичные позиции афроамериканок.

В мире,Администрация США,
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