«Я черная, лесбиянка»: пресс-секретарь Белого дома сделала заявление

— Я темнокожая, лесбиянка, иммигрантка, первая из всех трех, кто занимает эту должность. Меня бы здесь не было сегодня, если бы не поколения, которые разрушили преграды до меня. Я стою на их плечах. Если бы не поколения людей, преодолевших барьеры до меня, меня бы здесь не было, — заявила Жан-Пьер, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.