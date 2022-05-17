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1 час назад

Die Welt: Партия Шольца проиграла выборы из-за Украины

Свободная пресса

Накануне сообщалось, что партия социал-демократов (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла выборы в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Она показала худший результат за всю свою историю. Как пишет газета Die Welt, такой итог может быть связан с Украиной.

Партия Шольца проиграла выборы из-за Украины
Фото: EPAEPA

«"Социал-демократическое десятилетие", провозглашенное канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев», - отмечает издание.

Уточняется, что не последнюю роль в этом сыграла «политика по Украине». Известно, что специальный опрос показал, что только 46% жителей региона считали курс Шольца в отношении «незалежной» верным.

В материале сказано, что поражение в Северном Рейне - Вестфалии нельзя объяснить только региональными особенностями. Теперь в обществе может начаться дискуссия относительно правильности политики канцлера. Кроме того, это может привести к трениям внутри самой правящей коалиции.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что Германию ждут «экзистенциальные» последствия санкций.

В мире,Олаф Шольц,
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