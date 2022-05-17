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1 час назад

В Финляндии выпустили посвященное вступлению в НАТО пиво

Газета.Ruиещё 1

Финская пивоварня Olaf Brewing из Савонлинны выпустила пиво, посвященное вступлению страны в НАТО, сообщает издание YLE.

Финляндия выпустила посвященное НАТО пиво
Фото: газета.ruгазета.ru

На этикетке напитка изображен рыцарь, на груди которого нанесена эмблема альянса. Продукт назвали Otan Olutta, что переводится «Возьму пива». При этом OTAN — это также анаграмма NATO.

Ранее завершились дебаты в парламенте по возможному вступлению Финляндии в НАТО. Они продолжались более 14 часов, за это время было произнесено 212 речей.

15 мая Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Они объяснили это решение военной спецоперацией России на Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.

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