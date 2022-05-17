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5 минут назад

Столтенберг: следует учитывать опасения Турции в вопросе вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Газета.Ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все заинтересованные стороны при решении вопроса о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс урегулировать с Турцией ее озабоченности в области безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Столтенберг вмешался в конфликт вокруг вступления Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Побеседовал с министром иностранных дел (Турции) Мевлютом Чавушоглу о решении наших ближайших партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены», — заявил Столтенберг.

По его словам, участники Североатлантического альянса «должны быть вместе в этот исторический момент».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

Эрдоган подчеркнул, что представителям Финляндии и Швеции не стоит «утруждать» себя визитом в Турцию, так как Анкара не может поддержать желание этих стран вступить в НАТО и не ждет глав МИД для дополнительных переговоров.

Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО. Государственные учреждения этих стран уже приступили к необходимым для этого процедурам. Стокгольм и Хельсинки задумались об отказе от нейтрального статуса и вступлении в Североатлантический альянс на фоне военной операции России на Украине.

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