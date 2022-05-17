В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

В доме главы МВД Туниса произошел взрыв

Газета.Ruиещё 1

Взрыв прогремел в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, ранена его жена. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

В доме главы МВД Туниса произошел взрыв
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации источников телеканала, причиной взрыва стала утечка газа. Сам министр не пострадал, его супруга получила легкие ожоги. Через несколько часов после инцидента президент страны Каис Саид навестил Шарфеддина и его супругу.

Ранее сообщалось, что неизвестный угнал автомобиль министра обороны Туниса Имада Мамиша. Источник рассказал, что государственный деятель припарковал свой личный автомобиль около кафе в центре города Арьяна на севере Туниса, после чего обронил ключи. Неизвестный нашел ключи, завел машину и скрылся на ней в неизвестном направлении.

В мире,Взрывы газа в домах,Взрывы и катастрофы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители