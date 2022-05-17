В доме главы МВД Туниса произошел взрыв

Взрыв прогремел в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, ранена его жена. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По информации источников телеканала, причиной взрыва стала утечка газа. Сам министр не пострадал, его супруга получила легкие ожоги. Через несколько часов после инцидента президент страны Каис Саид навестил Шарфеддина и его супругу.