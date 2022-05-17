Берлускони раскритиковал заявления Байдена в адрес Путина

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выразил в понедельник мнение, что "ни в Европе, ни в мире" нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.

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"У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента РФ Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой - [генеральный] секретарь НАТО - заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана, - приводит слова 85-летнего политика агентство ANSA. - Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]".

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Берлускони считает, что Италия также участвует в конфликте, так как направляет оружие Киеву.

"После легкого оружия, как мне сказали, мы посылаем им танки и тяжелые вооружения. Что это все значит? Что санкции сильно повлияют на нашу экономику, еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев, и это опасность, исходящая от" конфликта на Украине, указал экс-премьер Италии.

После истечения срока его отстранения от постов, на которые избираются или назначаются, Берлускони стал евродепутатом и недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую РФ за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей. Берлускони продолжает возглавлять свою партию, которая сейчас входит в правящую коалицию Италии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.