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1 час назад

Доступ к памятнику советским воинам в рижском парке Победы закроют до 31 августа

ТАССиещё 5

Доступ к расположенному в парке Победы в Риге памятнику советским воинам будет закрыт до 31 августа. Об этом в понедельник сообщил новостной портал DELFI со ссылкой на отчет МВД Латвии, поданный в правительство республики.

Латвия закроет доступ к памятнику советским воинам до конца лета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, в документе говорится, что Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника.

Рижская дума 13 мая приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге. 12 мая латвийский Сейм поддержал во втором, окончательном чтении закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит снести памятник советским воинам в Риге. 14 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что СК проанализирует данные о законности принятия решения о демонтаже памятника в одностороннем порядке.

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