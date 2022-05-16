Латвия закроет доступ к памятнику советским воинам до конца лета

Доступ к расположенному в парке Победы в Риге памятнику советским воинам будет закрыт до 31 августа. Об этом в понедельник сообщил новостной портал DELFI со ссылкой на отчет МВД Латвии, поданный в правительство республики.
Кроме того, в документе говорится, что Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника.
Рижская дума 13 мая приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге. 12 мая латвийский Сейм поддержал во втором, окончательном чтении закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит снести памятник советским воинам в Риге. 14 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что СК проанализирует данные о законности принятия решения о демонтаже памятника в одностороннем порядке.