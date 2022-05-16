Латвия закроет доступ к памятнику советским воинам до конца лета

Доступ к расположенному в парке Победы в Риге памятнику советским воинам будет закрыт до 31 августа. Об этом в понедельник сообщил новостной портал DELFI со ссылкой на отчет МВД Латвии, поданный в правительство республики.

Кроме того, в документе говорится, что Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника.