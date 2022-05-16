В Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку Путина

Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине. Об этом сообщил братиславский телеканал Markiza.

Фото: ТАСС ТАСС

Гарабин, по информации телеканала, в конце февраля на своей странице в Facebook написал: "В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин". Полиция обвинила его в поддержке экстремизма. После дачи показаний он был отпущен из полиции.