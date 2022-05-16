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59 минут назад

В Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку действий Путина на Украине

ТАССиещё 4

Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине. Об этом сообщил братиславский телеканал Markiza.

В Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку Путина
Фото: ТАССТАСС

Гарабин, по информации телеканала, в конце февраля на своей странице в Facebook написал: "В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин". Полиция обвинила его в поддержке экстремизма. После дачи показаний он был отпущен из полиции.

Президент России объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Владимир Путин,
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