В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Париж выразил готовность расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны

ТАСС

Франция готова расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Елисейского дворца.

Франция готова расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией
Фото: ReutersReuters

"Президент республики Эмманюэль Макрон поддерживает решение двух близких европейских партнеров, отстаивающих принципы демократии, индивидуальной свободы и правового государства. Благодаря их оборонным возможностям вступление Финляндии и Швеции в НАТО усилит безопасность и стабильность в Балтийском регионе и в евро-атлантической зоне", - отмечается в заявлении. "Франция подтверждает свою готовность усилить сотрудничество с двумя партнерами в области обороны и безопасности на основе статьи 42.7 соглашения ЕС", - подчеркивается в сообщении администрации Макрона.

"Любое государство, которое попыталось бы проверить прочность европейской солидарности, - отмечается в заявлении Елисейского дворца, - должно знать, что Франция будет на стороне Финляндии и Швеции".

Решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, было принято в понедельник правительством королевства. По словам шведского премьера Магдалены Андерссон, такое обращение будет подано вместе с Финляндией в ближайшее время. Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу ее присоединения к альянсу.

В мире,Магдалена Андерссон,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители