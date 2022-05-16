Франция готова расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики Эмманюэль Макрон поддерживает решение двух близких европейских партнеров, отстаивающих принципы демократии, индивидуальной свободы и правового государства. Благодаря их оборонным возможностям вступление Финляндии и Швеции в НАТО усилит безопасность и стабильность в Балтийском регионе и в евро-атлантической зоне", - отмечается в заявлении. "Франция подтверждает свою готовность усилить сотрудничество с двумя партнерами в области обороны и безопасности на основе статьи 42.7 соглашения ЕС ", - подчеркивается в сообщении администрации Макрона.

"Любое государство, которое попыталось бы проверить прочность европейской солидарности, - отмечается в заявлении Елисейского дворца, - должно знать, что Франция будет на стороне Финляндии и Швеции".

Решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, было принято в понедельник правительством королевства. По словам шведского премьера Магдалены Андерссон, такое обращение будет подано вместе с Финляндией в ближайшее время. Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу ее присоединения к альянсу.