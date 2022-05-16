Боррель заявил о трех стоящих перед ЕС испытаниях

«Важно понимать главное, что сейчас происходит в связи с войной на Украине. ЕС стоит перед тремя испытаниями. Мы должны выдержать испытание войной, испытание на прочность и испытание на международную легитимность», - сказал Боррель, его слова приводит ТАСС.