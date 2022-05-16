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21 минуту назад

Боррель заявил о трех стоящих перед ЕС испытаниях

Елена Прошина

Евросоюз оказался перед необходимостью пройти три испытания в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель заявил о трех стоящих перед ЕС испытаниях
Фото: ReutersReuters

«Важно понимать главное, что сейчас происходит в связи с войной на Украине. ЕС стоит перед тремя испытаниями. Мы должны выдержать испытание войной, испытание на прочность и испытание на международную легитимность», - сказал Боррель, его слова приводит ТАСС.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, Боррель заявил, что Евросоюз не признает ни одного квадратного метра территории Украины, которая присоединится к РФ.

Он также сообщил, что главы МИД ЕС согласовали выделение дополнительных 500 млн евро для поставок вооружений Украине. Общий размер помощи из Европейского фонда мира достиг 2 млрд евро.

В мире,Жозеп Боррель,Совет Европы,ЕС,
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