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16 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Эрдоган отказал Финляндии и Швеции во вступлении в НАТО
Фото: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

"Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО", - сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Правительство Швеции приняло официальное решение по членству в НАТО

Он добавил, что делегациям из Финляндии и Швеции не стоит утруждать себя поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить позицию по их вступлению в НАТО.

По его словам, Турция не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. Эрдоган также заявил, что среди финских и шведских парламентариев есть "сторонники терроризма".

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