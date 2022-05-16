В Италии столкнулись с проблемами из-за арестованных вилл россиян

Правительство Италии столкнулось с проблемами из-за ареста недвижимости российских миллиардеров, попавших под санкции, сообщила газета The Washington Post. Речь идёт о недвижимом имуществе бизнесменов общей стоимостью $250 млн. Под ограничения попали по меньшей мере восемь вилл. По закону власти должны поддерживать стоимость этих активов. Однако опыта обращения с таким состоянием у них недостаточно.

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Правительство Италии пытается понять, как содержать арестованные виллы. На эти цели теоретически можно было бы выделять деньги с замороженных банковских счетов россиян. Однако, как отметили собеседники газеты, этих средств не хватит для обслуживания всей недвижимости.

Ещё один вариант — продать замороженные активы, если окажется, что содержать их чересчур накладно. Однако, скорее всего, владельцы недвижимости будут пытаться оспорить эти меры в суде, отметило издание.

Власти Италии в рамках санкций из-за военной операции на Украине заморозили не менее восьми вилл на побережье Сардинии. Они принадлежат трём российским бизнесменам. Самый известный из них — Алишер Усманов. Он часто бывал в этих местах и жертвовал деньги на благотворительность. В 2018 году он даже получил статус почётного гражданина местной коммуны Арцакена.

По данным газеты, содержание четырёх вилл Усманова на Сардинии требует сотен тысяч долларов ежегодно. Представитель бизнесмена заявил изданию, что большая часть его собственности в Европе давно «перешла в безотзывные семейные трасты». Предприниматель через суд пытается добиться отмены наложенных на него ограничений.

Ещё одна проблема, возникшая из-за заморозки активов россиян, — местным жителям стало негде работать. Сардиния жила во многом за счёт состоятельных туристов, которые приезжали сюда летом.