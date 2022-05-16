Глава МВД Латвии, призвавшая снести памятник в Риге, подала в отставку

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева подала в отставку. На прошлой неделе она потребовала сноса памятника советским воинам в Риге.
На уходе политика настаивали представители Национального объединения (НО) из-за событий, развернувшихся 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы в Риге. В НО подчеркнули, что, если мнение партии не учтут, из правительства будут отозваны их министры.
«Премьер-министр Кариньш под максимальным национальным давлением решил не поддерживать меня. Это мой последний день на посту министра внутренних дел. Я вернусь в сейм (однопалатный парламент. - Прим. ред.), и мы примем решение о следующих шагах в ассоциации», - написала она в Twitter.
На прошлой неделе Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.
Кроме того, 13 мая полиция Риги задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок во время митинга против сноса памятника Освободителям. Отмечается, что митинг властями города не был согласован.