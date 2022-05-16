Глава МВД Латвии, призвавшая снести памятник в Риге, подала в отставку

«Премьер-министр Кариньш под максимальным национальным давлением решил не поддерживать меня. Это мой последний день на посту министра внутренних дел. Я вернусь в сейм (однопалатный парламент. - Прим. ред.), и мы примем решение о следующих шагах в ассоциации», - написала она в Twitter.