Спикер ГД Володин сообщил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря, передает ТАСС. "Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", — сказал он. Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило, что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). В МИД подчеркнули, что в текущий момент по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO. В заявлении ведомства подчеркивается, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания.