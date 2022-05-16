Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве раскритиковал позицию блока во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пашиняна, реакция стран ОДКБ во время войны и после нее «не очень обрадовала Армению и армянский народ». При этом он подчеркнул «особую роль РФ и президента РФ Владимира Путина в деле приостановки войны».

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Пашинян заявил, что Армения считает ОДКБ ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в евразийском регионе. Он также отметил важность эффективной работы механизмов реагирования на кризисные ситуации.

«В прошлом году в эти дни войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предусмотрены порядком реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 2010 года. Но, к сожалению, не можем сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Армения», — сказал глава правительства.

Он также назвал проблемой продажу странами ОДКБ оружия Азербайджану.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во время СССР. Началась война, в 1994 году стороны заключили перемирие, но оно регулярно нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ.

Переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, пишет Sputnik. По его словам, после совместной встречи армянского премьер-министра Николы Пашиняна с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе, Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации и стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.

После встречи в Брюсселе появилась уверенность, что армянская сторона готова к мирному соглашению и к началу процесса делимитации границы. Мирные переговоры с Арменией будут вестись на основе пяти базовых принципов, предложенных Азербайджаном, — заявил Халафов.

Он подчеркнул, что Ереван не выступал против предложенных Азербайджаном принципов, в то время как протесты в Армении являются внутренними делами страны и пока не влияют на переговорный процесс.

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что перед проведением встречи в Брюсселе у него было несколько телефонных переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Темой беседы министров стали предложения, касающиеся изменения состава совместной комиссии по вопросу делимитации. В итоге стороны договорились о том, что Баку представит заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

В начале апреля Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

В Ереване полиция задержала 32 участника протестного автопробега, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такое число назвали в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Задержанные были доставлены в полицейские отделения.

Протесты на окраинах города начались утром 16 мая. Автомобильные колонны движутся к центру столицы на низкой скорости.

Армянская оппозиция протестует уже более двух недель. Противники власти требуют отставки Пашиняна, считая, что его политика угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

11 мая протестующие попытались взять штурмом здание мэрии Еревана. У здания собрались несколько тысяч человек, вход оцепила полиция.

Юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

Мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения. На встрече присутствуют лидеры всех шести стран, входящих в организацию, — Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

Встреча в полном составе проходит впервые с ноября 2019 года. Несколько предыдущих саммитов проходили частично очно или по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений.

На саммите обсудят ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности. На мероприятии может быть затронута тема ситуации на Украине, отмечал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ОДКБ выступает надежным заслоном от угроз международного терроризма и доказала свою эффективность как гарант суверенитета ее стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны обсудить вопрос синхронного голосования на международных площадках.

"Касательно голосований стран - членов нашей организации, часто наши голосования не очень синхронны. Но это не новый вопрос, это долгое время сопутствует нашей организации. Армения неоднократно поднимала этот вопрос, мы в рабочем порядке этот вопрос обсуждали, и я думаю, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении тоже", - заявил он в понедельник на заседании Совета ОДКБ в Москве.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, надеюсь, ее возможности и влияние будут только возрастать. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов ОДКБ, трансляцию которой проводит телеканал «Россия 24».

Путин напомнил, что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого договора была создана ОДКБ, то есть у организации фактически два юбилея. «Я вас с этим событием поздравляю», — сказал российский лидер на саммите ОДКБ.

«Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею ввиду и непростые времена», — отметил Путин.

Непростые времена никогда не заканчиваются — они были и в 1992-м, и в 2002 году, добавил глава государства.

«Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать», — сказал Путин.

По его словам, усилия ОДКБ должны быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на саммите лидеров стран ОДКБ он подчеркнул, что количество таких мероприятий будет расширяться.

«Запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане», — уточнил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что учения ОДКБ «послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур государств - членов организации».

Ранее в Главном штабе Сил обороны Эстонии анонсировали масштабные учения «Siil — 2022», в которых примут участие порядка 15 тысяч военнослужащих страны и союзников и партнёров из стран НАТО, сообщает RT.

Без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ «нас завтра может не быть», со стороны Запада идет расшатывание опорных точек союзнических связей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

«Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

«С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций», – отметил белорусский лидер.

Он указал, что на все страны ОДКБ Запад оказывает давление, «жесткое и беспринципное».

«Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как говорят, санкций», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии обратил внимание на сильную внутриблоковую дисциплину Евросоюза.

«Встает вопрос: кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс? Поодиночке нас просто раздавят и разорвут», – отметил белорусский глава.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной гибридной войне против Минска и Москвы.

Главы государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписали ряд многосторонних документов по итогам саммита, который прошел в понедельник в российской столице.

В их числе - Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием самого договора и 20-летием объединения.

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, планируется в том числе подписать совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе миротворческой операции в Казахстане, будет подтверждена решимость стран ОДКБ и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене.

Во встрече участвовали Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

ОДКБ - это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте.