На фоне «оголтелого санкционного прессинга» со стороны Запада странам ОДКБ необходимо сплотиться, чтобы суметь противостоять угрозам. Об этом заявил сегодня

Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве, констатировал, что сейчас нельзя сказать, что члены организации «связаны узами солидарности и поддержки».

«Может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда», - заметил он.

При этом, по мнению президента Белоруссии, без скорейшего сплочения входящих в ОДКБ стран, «без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть».

«Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адский, как говорят, санкций. Встает вопрос - кто нам мешает использовать блоковый ресурс? По одиночке нас просто раздавят и разорвут», - считает Лукашенко.