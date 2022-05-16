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20 минут назад

Активисты Greenpeace заблокировали заход танкера с российской нефтью в Британию

Lenta.ru

Активисты Greenpeace заблокировали заход греческого танкера Andromeda с российской нефтью в терминал Navigator в британском графстве Эссекс, сообщается на сайте природоохранной организации.

Заход танкера с российской нефтью в Британию заблокировали
Фото: ReutersReuters

В заявлении активистов отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 мая. На протестную акцию с требованием остановить импорт российской нефти вышли 12 человек, в руках они держали плакаты с надписью «Нефть разжигает войну».

По данным агентства Reuters, в результате блокирования пристани были задержаны восемь демонстрантов. В понедельник утром греческий танкер направился в сторону нефтетерминала Isle of Grain в графстве Кент.

ЕС нашел альтернативу российскому газу

В апреле активисты Greenpeace и Extinction Rebellion в Финляндии заблокировали доступ к порту Ханко железнодорожным составам с углем из России. Участник протестной кампании Олли Тиайнен рассказал, что демонстранты не собираются ждать действия запланированных Евросоюзом к августу «неэффективных и медленных санкций».

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