Заход танкера с российской нефтью в Британию заблокировали

Активисты Greenpeace заблокировали заход греческого танкера Andromeda с российской нефтью в терминал Navigator в британском графстве Эссекс, сообщается на сайте природоохранной организации.

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В заявлении активистов отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 мая. На протестную акцию с требованием остановить импорт российской нефти вышли 12 человек, в руках они держали плакаты с надписью «Нефть разжигает войну».

По данным агентства Reuters, в результате блокирования пристани были задержаны восемь демонстрантов. В понедельник утром греческий танкер направился в сторону нефтетерминала Isle of Grain в графстве Кент.