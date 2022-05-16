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1 час назад

В РПЦ опасаются, что русских монахов могут выселить с Афона

ТАССиещё 1

В Русской православной церкви (РПЦ) опасаются, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы. Это, не исключено, будет связано с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон, заявил в понедельник секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов.

В РПЦ испугались выселения русских монахов с Афона
Фото: ТАССТАСС

"Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен. Я сейчас не говорю, что монастырь Эсфигмен правильную линию занимал, это отдельный разговор, но как прецедент: просто политическое выселение монахов, насильственное, с применением силы, с применением спецсредств. И мы опасаемся, что, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона", - сказал священник на пресс-конференции.

Он отметил, что политическая власть над Афоном принадлежит властям Греции.

"Патриарх Варфоломей недавно посещал Грецию и встречался с премьер-министром, получил от него, согласно прессе, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона", - добавил представитель ОВЦС.

В мире,Димитрий Сафонов,РПЦ,
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