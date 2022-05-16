В РПЦ испугались выселения русских монахов с Афона

"Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен. Я сейчас не говорю, что монастырь Эсфигмен правильную линию занимал, это отдельный разговор, но как прецедент: просто политическое выселение монахов, насильственное, с применением силы, с применением спецсредств. И мы опасаемся, что, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона", - сказал священник на пресс-конференции.