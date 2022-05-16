Песчаные бури обрушились на Сирию и Ирак. Видео

На восток Сирии и некоторые регионы Ирака обрушились мощные песчаные бури. Снятые местными жителями кадры появились в социальных сетях. На записи видно, что из-за сильного пылевого ветра резко сократилась видимость на дорогах.

Как уточняет информационное агентство ТАСС, из-за непогоды в Ираке пришлось закрыть три международных аэропорта, в том числе и в Багдаде. В семи провинциях страны в понедельник объявили нерабочий день, сегодня там закрыты госучреждения, приостановили свою работу учебные заведения, где отменили экзамены. По данным СМИ, пострадали две тысячи человек.