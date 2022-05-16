КНДР заподозрили в сокрытии «неизвестной лихорадки»

КНДР — очень закрытая страна. Может быть, для собственного престижа на фоне всего остального мира, где бушевала пандемия, это было выгодно. Этим можно объяснить, что мы такие, у нас этого быть не может и нет. Это не единственный случай в истории, были нередко такие ситуации. Сейчас уже по каким-то причинам ситуация стала серьёзной. Было сообщение, что у них более 400 тысяч случаев, но летальность примерно чуть выше 50, — объяснил Бутенко.