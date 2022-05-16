ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна

Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно", - сказал он, отметив, что для этого рассматриваются все пути, включая морской. "Проблема в том, что там все заминировано", - добавил он.

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Боррель подчеркнул, что ЕС в целом делает все возможное в настоящее время, чтобы помочь экономике Украины, в частности предпринимает шаги в сторону либерализации торговли с Киевом.

По его словам, недостаток продовольствия быстро становится острой мировой проблемой, свою роль в ее решении должна сыграть "двадцатка".

Зерно и рост цен на продовольствие

В начале мая директор германского отделения Всемирной продовольственной программы Мартин Фрик в интервью агентству ДПА заявил о почти 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не могут быть вывезены из страны. В свою очередь президент США Джо Байден 10 мая утверждал, что ситуация на Украине привела к росту цен на продовольствие в мире. По его данным, на украинских складах в настоящее время находится 20 млн тонн зерна. США прилагают усилия, чтобы найти "способ вывести его <...> на [мировой] рынок". Это должно привести к снижению цен на продовольствие в мире, отметил Байден.