Украине необязательно получать и выполнять План действий по членству в НАТО, если страна и так отвечает большей части требований. Об этом заявила посол США в Киеве Кристина Квин, пишет «Газета.ру».

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Дипломат напомнила, что план - это механизм, позволяющий государству достичь требований.

«И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям — ПДЧ становится ненужным. Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований», — подчеркнула Квин.

Она также заметила, что США продолжают поддерживать политику «открытых дверей» в НАТО для всех стран, включая Украину.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».