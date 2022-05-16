В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
25 минут назад

Посол США назвала условие вступления Украины в НАТО

Алиса Селезнёва

Украине необязательно получать и выполнять План действий по членству в НАТО, если страна и так отвечает большей части требований. Об этом заявила посол США в Киеве Кристина Квин, пишет «Газета.ру».

Посол США назвала условие вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат напомнила, что план - это механизм, позволяющий государству достичь требований.

«И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям — ПДЧ становится ненужным. Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований», — подчеркнула Квин.

Она также заметила, что США продолжают поддерживать политику «открытых дверей» в НАТО для всех стран, включая Украину.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО.

В мире,Кристина Квин,Руслан Стефанчук,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители