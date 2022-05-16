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1 час назад

Обзор иноСМИ: "пороховая бочка" в Европе и демилитаризация Калининграда

Елена Прошина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Европа рискует превратиться в новую пороховую бочку»

Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета и вступление в НАТО рискует резко обострить ситуацию в Европе, так как Североатлантический альянс оказывается «прямо у порога России». Это грозит не только крушением всей архитектуры европейской безопасности, но и повышает риски для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет китайское издание Global Times.

Издание напомнило, что и Южная Корея, и Япония были приглашены на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце. По мнению автора статьи, азиатским странам нужно объединиться против иностранного вмешательства и не допустить, чтобы европейских кризис, а также гегемония США и НАТО, начали влиять на безопасность в регионе.

«Калининград необходимо демилитаризовать»

Бывший замминистра обороны Польши и военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать», а также переименовать Калининград. Такое мнение он высказал в интервью изданию DoRzeczy.pl.

По его словам, после присоединения Финляндии и Швеции позиции альянса в регионе усилятся, «НАТО залает уже под Петербургом» и это обострит проблему Калининградской области. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», - подчеркнул Ромуальд Шереметьев.

«В ЕС разработан новый план по закупке российского газа»

Еврокомиссия представила на закрытом заседании план нового руководства по закупке газа из России, в котором указано, что европейские импортеры могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке». Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

При этом компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, оплатив газ в евро или долларах. Таким образом, это решение позволяет «избежать нарушения санкций при покупке топлива в России и при этом эффективно удовлетворить требования президента Владимира Путина об оплате за газ в рублях», отмечается в статье.

«Укрепление доллара бьет по мировой экономике»

Благодаря агрессивной политике Федеральной резервной системы, с января курс доллара укрепился на 7%, достигнув максимума за последние два года. Укрепление национальной американской валюты должно помочь ограничить рост цен в США и поддержать спрос на товары иностранного производства, однако погружает мировую экономику в состояние рецессии, отмечает Bloomberg.

Это особенно сильно сказывается на развивающихся странах, которые вынуждены либо позволить своим валютам слабеть, либо вмешиваться и поднимать процентные ставки, подстегивая увеличение стоимости займов и провоцируя волатильность на финансовых рынках. При этом «в ближайшем времени передышки не предвидится».

«Кто заплатит за восстановление Украины?»

Несмотря на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине и сопутствующие ей разрушения, западные страны начали задумываться о том, кто будет восстанавливать страну и платить за это. Уже ясно, что «без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», пишет чешское издание Lidovky.

При этом эксперты отмечают принципиальную разницу между восстановлением послевоенной Западной Европы и Украиной. Сейчас положение США куда хуже, чем было в 1945 году, растет инфляция, а крупные банки предупреждают о сильной рецессии. Поэтому «не стоит ждать от американцев великодушия». В ЕС же кризис еще сильнее.

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