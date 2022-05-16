Обзор иноСМИ: "пороховая бочка" в Европе и демилитаризация Калининграда

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«Европа рискует превратиться в новую пороховую бочку»

Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета и вступление в НАТО рискует резко обострить ситуацию в Европе, так как Североатлантический альянс оказывается «прямо у порога России». Это грозит не только крушением всей архитектуры европейской безопасности, но и повышает риски для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет китайское издание Global Times.

Издание напомнило, что и Южная Корея, и Япония были приглашены на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце. По мнению автора статьи, азиатским странам нужно объединиться против иностранного вмешательства и не допустить, чтобы европейских кризис, а также гегемония США и НАТО, начали влиять на безопасность в регионе.

«Калининград необходимо демилитаризовать»

Бывший замминистра обороны Польши и военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать», а также переименовать Калининград. Такое мнение он высказал в интервью изданию DoRzeczy.pl.

По его словам, после присоединения Финляндии и Швеции позиции альянса в регионе усилятся, «НАТО залает уже под Петербургом» и это обострит проблему Калининградской области. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», - подчеркнул Ромуальд Шереметьев.

«В ЕС разработан новый план по закупке российского газа»

Еврокомиссия представила на закрытом заседании план нового руководства по закупке газа из России, в котором указано, что европейские импортеры могут открывать счета в евро или долларах в «Газпромбанке». Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

При этом компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, оплатив газ в евро или долларах. Таким образом, это решение позволяет «избежать нарушения санкций при покупке топлива в России и при этом эффективно удовлетворить требования президента Владимира Путина об оплате за газ в рублях», отмечается в статье.

«Укрепление доллара бьет по мировой экономике»

Благодаря агрессивной политике Федеральной резервной системы, с января курс доллара укрепился на 7%, достигнув максимума за последние два года. Укрепление национальной американской валюты должно помочь ограничить рост цен в США и поддержать спрос на товары иностранного производства, однако погружает мировую экономику в состояние рецессии, отмечает Bloomberg.

Это особенно сильно сказывается на развивающихся странах, которые вынуждены либо позволить своим валютам слабеть, либо вмешиваться и поднимать процентные ставки, подстегивая увеличение стоимости займов и провоцируя волатильность на финансовых рынках. При этом «в ближайшем времени передышки не предвидится».

«Кто заплатит за восстановление Украины?»

Несмотря на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине и сопутствующие ей разрушения, западные страны начали задумываться о том, кто будет восстанавливать страну и платить за это. Уже ясно, что «без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», пишет чешское издание Lidovky.