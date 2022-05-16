В Польше призвали «демилитаризовать Калининград»

Бывший замминистра обороны Польши и военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать», а также переименовать Калининград. Такое мнение он высказал в интервью изданию DoRzeczy.pl.

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По его словам, демилитаризацию города необходимо осуществить, если к Североатлантическому альянсу присоединятся Финляндия и Швеция. Так как это существенно изменит баланс сил, а «Балтийское море станет морем НАТО», пояснил Шереметьев.

«Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», - подчеркнул бывший замминистра обороны Польши.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя это высказывание польского эксперта, напомнил Варшаве про российские энергоресурсы, пишет «Комсомольская правда».

«У них там идет война за политическое наследство Качиньского, который не в лучшей форме. И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами. Они там делят, кто из них партию возглавит», - заметил глава региона.

Он также выразил уверенность, что риторика польских политиков поменяется, «как только Польша ощутит на себе все «прелести»» отсутствия стратегически необходимых товаров из России, в том числе газа.