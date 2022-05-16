Швеция планирует в скором времени отправить в Турцию делегацию, чтобы обсудить членство страны в НАТО. Об этом со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде сообщает турецкая газета Huriyyet.

«Делегация скоро отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО», - заявила Линде.

При этом, по данным издания, на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения и развеять все опасения Турции по поводу членства Финляндии и Швеции в блоке.

«Турция является нашим важным союзником. Турция выразила некоторые из своих озабоченностей, и, как всегда в НАТО, я уверен, что мы сможем найти общий язык», - подчеркнул он.

Ранее Швеция и Финляндия приняли решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Помешать вступлению может Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 13 мая, что эти страны превратились в «гостевой дом» для террористов. Под последними Эрдоган подразумевал членов Рабочей партии Курдистана (РПК).