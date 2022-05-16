Делегации трех стран обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене выставленных ими оценок. Как сообщает «Новости-Грузия», недовольны оказались Грузия, Азербайджан и Румыния.

Так, согласно финальной таблице конкурса, наивысшая оценка жюри из Грузии в 12 баллов досталась Великобритании, которая заняла второе место, а Украине — 6 баллов. По информации общественного вещателя Грузии, в действительности судьи поставили украинским исполнителям оценку в 12 баллов.

Аналогичная проблема произошла и с жюри Азербайджана — они поставили высший бал Украине, а он был засчитан в пользу Великобритании. В то же время Румыния поставила максимальный балл Молдавии, однако их оценку отдали Украине. В результате изменений, которые внесли организаторы, Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

Отмечается, что перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования».