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1 час назад

Три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок

Национальная Служба Новостей

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает РИА новости.

Три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок
Фото: ReutersReuters

Так, глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от этой страны, отдали Украине вместо Молдавии. В результате Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не музыканты из Украины.

Кроме того, представители национального жюри Грузии отдали максимальный балл украинским музыкантам, но 12 очков получила Британия.

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Как сообщалось ранее, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») отстранил жюри шести стран от состязания на основании «неправильной схемы голосования», не уточнив, какие именно это страны.

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