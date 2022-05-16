Три страны обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок

Так, глава делегации Румынии Юлиана Марчук сообщила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от этой страны, отдали Украине вместо Молдавии. В результате Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не музыканты из Украины.