В ООН осудили расизм и дискриминацию в свете стрельбы в Буффало

"Генеральный секретарь был шокирован убийством 10 человек в результате акта жестокого расистского экстремизма в Буффало <...>. Генеральный секретарь в самой резкой форме осуждает расизм во всех его проявлениях, а также дискриминацию на почве расы, религии, убеждений или национальной принадлежности. Мы все должны работать сообща для построения более мирных и инклюзивных обществ", - говорится в сообщении.