Bloomberg назвал сроки отказа Германии от импорта нефти из РФ

Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета санкций против Москвы, передает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.
По данным агентства, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений Евросоюза в ответ на спецоперацию РФ на Украине. ФРГ уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не разглашается.
Берлин уверен, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, отмечает Bloomberg со ссылкой на собеседника.
Тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на 19 мая. Тема также будет обсуждаться на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 20 мая.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовы на некоторое время отложить эмбарго на импорт российской нефти, если они не получат поддержки от Венгрии. Ряд стран-членов союза считают, что отсрочка таких санкций может ускорить принятие тех, по которым принято единогласное решение.