Bloomberg назвал сроки отказа Германии от импорта нефти из РФ

Германия откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета санкций против Москвы, передает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным агентства, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений Евросоюза в ответ на спецоперацию РФ на Украине. ФРГ уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не разглашается.

Берлин уверен, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, отмечает Bloomberg со ссылкой на собеседника.

Тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на 19 мая. Тема также будет обсуждаться на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 20 мая.