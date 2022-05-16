Южная Корея вызвалась помочь КНДР от COVID-19

Республика Корея готова поставить в КНДР вакцины от коронавируса и другую гуманитарную помощь, если Пхеньян согласится на подобное предложение. Об этом в понедельник заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе выступления в парламенте.

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"Если власти Северной Кореи отреагируют положительно, мы не пожалеем усилий и окажем всю необходимую помощь, в том числе поставим вакцины от коронавируса, медикаменты, медицинские инструменты, направим медицинских работников", - сказал президент, выступая перед депутатами Национального собрания.

"Я уже говорил, что готов начать оказывать им гуманитарную помощь в любое время, несмотря на соображения политического и военного характера в двусторонних отношениях. Нам следует приложить все усилия по оказанию необходимой помощи жителям Северной Кореи, которые оказались перед лицом угрозы со стороны коронавируса", - отметил южнокорейский лидер. Трансляцию выступления вел телеканал Уай-ти-эн.

Юн Сок Ёль также указал, что ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове "стала сложнее". По его словам, Пхеньян продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу, в этом году состоялось уже 16 ракетных пусков. "Судя по сообщениям, власти народной республики готовятся к ядерным испытаниям", - добавил президент.

"Мы должны построить прочный мир, основанный на взаимосвязи денуклеаризации и роста доверия между Югом и Севером, а не [подписать] формальный мир", - подчеркнул южнокорейский лидер.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на территории КНДР были впервые выявлены инфицированные коронавирусом. К настоящему моменту общее число летальных исходов составило 50, общее число пациентов с симптомами лихорадки превысило 1,2 млн.