Глава Пентагона рассказал о своем разговоре с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым о своей беседе с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшейся 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По его словам, Остин и Резников обсудили ситуацию на Украине и потребности страны в вооружениях.
«Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи. Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии. Министры обещали поддерживать тесные контакты», — отметил Кирби.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что власти США считают, что Ллойд Остин и Сергей Шойгу не решили каких-либо конкретных вопросов в ходе разговора. Беседа длилась около часа.
Этот разговор между представителями Минобороны стран стал первым после начала военной операции РФ на территории Украины.