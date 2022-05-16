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1 час назад

Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о своем разговоре с Шойгу

Елена Прошина

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым о своей беседе с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшейся 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Глава Пентагона рассказал о своем разговоре с Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Остин и Резников обсудили ситуацию на Украине и потребности страны в вооружениях.

«Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи. Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии. Министры обещали поддерживать тесные контакты», — отметил Кирби.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что власти США считают, что Ллойд Остин и Сергей Шойгу не решили каких-либо конкретных вопросов в ходе разговора. Беседа длилась около часа.

Этот разговор между представителями Минобороны стран стал первым после начала военной операции РФ на территории Украины.

В мире,Ллойд Остин,Джон Кирби,Алексей Резников,Сергей Шойгу,Пентагон,
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