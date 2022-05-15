Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. Его слова по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине передает «Коммерсант» со ссылкой на агентства AFP и Reuters.
По мнению генсека, спецоперация идет не по плану российской стороны.
«Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он.
В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну».
«Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.
Ранее Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможному затягиванию вооруженного конфликта на территории Украины. Он призвал интенсифицировать поставки Киеву тяжелого вооружения, а также сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.