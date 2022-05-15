Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил шансы победы Украины над Россией. Его слова по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине передает «Коммерсант» со ссылкой на агентства AFP и Reuters.

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По мнению генсека, спецоперация идет не по плану российской стороны.

«Они не смогли взять Киев. Они отступают от Харькова, и их крупное наступление в Донбассе застопорилось», — сказал он.

В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну».

«Украинцы мужественно защищают свою родину», — добавил генсек.