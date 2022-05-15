Камала Харрис запуталась в словах во время выступления

Вице-президент США Камала Харрис в ходе саммита в Вашингтоне с участием лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) говоря об изменении климата, запуталась в словах. Трансляцию выступления политика вел Белый дом.
«Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы. Решать эти проблемы и работать вместе. Поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы вместе, чтобы активизировать глобальные действия. Мы будем работать над этим вместе», – сказала вице-президент.
В конце апреля сообщалось, что Харрис заразилась коронавирусом. Перед получением теста на COVID-19 политик не принимала участия ни в каких мероприятиях или встречах в Белом доме.
Президент Америки Джо Байден также оговорился во время саммита США-АСЕАН, назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.