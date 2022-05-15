Раскрыты планы Швеции после вступления в НАТО

Швеция в случае вступления в НАТО не будет размещать ядерное оружие и военные базы альянса на своей территории. О таком курсе заявили представители правящей социал-демократической партии, передает РИА Новости.

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«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», - сказано в заявлении социал-демократов.

В воскресенье Швеция и Финляндия приняли решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Помешать вступлению может Турция. Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма прекратить поддержку курдов.