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8 минут назад

Раскрыты планы Швеции после вступления в НАТО

Майк Габриелян

Швеция в случае вступления в НАТО не будет размещать ядерное оружие и военные базы альянса на своей территории. О таком курсе заявили представители правящей социал-демократической партии, передает РИА Новости.

Раскрыты планы Швеции после вступления в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», - сказано в заявлении социал-демократов.

В воскресенье Швеция и Финляндия приняли решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Помешать вступлению может Турция. Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма прекратить поддержку курдов.

Швеция вслед за Финляндией приняла решение подать заявку на членство в НАТО

Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что сейчас не время для обсуждений о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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