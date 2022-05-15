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28 минут назад

В Эстонии анонсировали масштабные учения при участии военных из стран НАТО

RT на русском

В Главном штабе Сил обороны Эстонии анонсировали 16 мая начало масштабных учений Siil — 2022 (Ёжик — 2022) при участии порядка 15 тыс. военнослужащих страны и союзников и партнёров из стран НАТО.

В Эстонии анонсировали масштабные учения при участии НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Целью манёвров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы», — говорится в официальном заявлении.

Учения будут проходить преимущественно на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В манёврах будет задействована пехота, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит, а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнёров НАТО.

Ранее сообщалось, что в Литве сроком на месяц разместят командный пункт возглавляемого Великобританией экспедиционного корпуса НАТО (UK-led Joint Expeditionary Force).

Кроме того, запланировано проведение международных учений на уровне штабных центров для укрепления каналов связи между Литвой, Латвией и оперштабом корпуса в британском Нортвуде.

В мире,Армия,НАТО,
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