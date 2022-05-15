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58 минут назад

В Европарламенте выступили с предупреждением к Турции

Елена Прошина

В Европарламенте предупредили Турцию, что ее ждет «изоляция в НАТО», если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Такое заявление сделал Манфред Вебер - руководитель ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП), передает ТАСС.

В Европарламенте выступили с предупреждением к Турции
Фото: ReutersReuters

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», - сказал Вебер.

По его мнению, если Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО, то «нет никакого основания замедлять это или блокировать».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 13 мая, что не считает позитивным вступление в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, эти страны превратились в «гостевой дом» для террористов. Под последними Эрдоган подразумевал членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РПК, отметив, что большинство турок выступает против принятия этих стран в НАТО.

При этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в тот же день уточнил, что Анкара не закрывает двери в НАТО Стокгольму и Хельсинки, но требует учитывать ее национальную безопасность.

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