Вучич сообщил о поляках, фотографировавших военное предприятие в Сербии

«Это интересная история. И именно фабрика «Слобода». Если бы я угадывал, какие фабрики могут быть, то одну из двух назвал бы «Слободу», фабрику, которая производит мины и гранаты, поскольку это сейчас расходуется в огромных количествах», — сказал он.