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1 час назад

Вучич заявил о задержании фотографировавших военное предприятие в Сербии поляков

RT на русском

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил, что правоохранительными органами были задержаны два поляка, фотографировавших сербское военное предприятие «Слобода».

Вучич сообщил о поляках, фотографировавших военное предприятие в Сербии
Фото: арар

«Фотографы это или художники, но я не знаю, какая картина внутри «Слободы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, граждане Польши в настоящий момент допрашиваются.

«Это интересная история. И именно фабрика «Слобода». Если бы я угадывал, какие фабрики могут быть, то одну из двух назвал бы «Слободу», фабрику, которая производит мины и гранаты, поскольку это сейчас расходуется в огромных количествах», — сказал он.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что польские власти намерены усилить ответственность за шпионаж.

В мире,Збигнев Зебро,Александар Вучич,
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