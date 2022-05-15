"Ливерная колбаса": Шольц ответил на вопрос об оскорблении послом Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал обижаться на назвавшего его «оскорбленной ливерной колбасой» посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу t-online.

Фото: Reuters Reuters

На вопрос, как Шольц относится к этому оскорблению, канцлер ответил, что оставит это суждению самого журналиста. На просьбу пояснить свои слова политик заметил, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», — объяснил свою позицию Шольц.

3 мая Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за отказ посетить Киев. Посол Украины назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.