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1 час назад

В КНДР число пациентов с симптомами коронавируса превысило 1,2 миллиона

Российская Газетаиещё 5

За воскресенье, 15 мая, в Северной Корее было зарегистрировано более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Еще восемь человек скончались.

В КНДР число пациентов с симптомами COVID превысило 1,2 млн
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Всего в КНДР заболели уже более 1,2 миллиона человек, умерли - 50. Как минимум у одного из погибших выявлен вариант штамма "омикрон" BA.2 - "стелс-омикрон".

В Северной Корее действует "чрезвычайная противоэпидемическая система высшего разряда", во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о привлечении военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки.

В мире,COVID-19,Чен Ким,
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