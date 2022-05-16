В КНДР число пациентов с симптомами COVID превысило 1,2 млн

За воскресенье, 15 мая, в Северной Корее было зарегистрировано более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Еще восемь человек скончались.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Всего в КНДР заболели уже более 1,2 миллиона человек, умерли - 50. Как минимум у одного из погибших выявлен вариант штамма "омикрон" BA.2 - "стелс-омикрон".
В Северной Корее действует "чрезвычайная противоэпидемическая система высшего разряда", во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о привлечении военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки.