В США тысячи людей вышли на марш за право на аборты

Тысячи американцев вышли на митинги за право на аборты в разных штатах США, передает Reuters.

По данным агентства, митингующие возмущены перспективой отмены решения Роу против Уэйда, которое в 1973 году легализовало аборты по всей стране. В Вашингтоне демонстранты пришли к зданию Верховного суда с транспарантами с надписями в поддержку абортов.

Ранее Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт. По мнению судьи, решение, принятое в1973 году, было "непродуманным и глубоко ошибочным", из-за него появилось право, которое не упоминается в американской конституции. Даже если суд примет это решение, штаты все равно смогут на законных основаниях разрешать аборты.