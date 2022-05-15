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40 минут назад

Меган Маркл собралась в президенты США: «Противник мечты»

РИА "ФедералПресс"

Среди американской элиты начинают ходить слухи, что бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Менан Маркл собралась в политику. Своим дебютом она решила сделать президентскую гонку 2024 года.

Меган Маркл собралась в президенты США
Фото: ТАСС/Zuma/I-ImagesТАСС/Zuma/I-Images

«Ее кандидатура была бы подарком Дональду Трампу или любому другому республиканцу. Она была бы противником мечты, потому что она соответствует негативному стереотипу о Демократах XXI века. Они называли бы ее избалованным и проплаченным представителем элиты», — пишет в своей статье для The Telegraph журналист Майкл Дитон.

Слухи о том, что Маркл решила попробовать себя в политике появились после того, как сестра президента США Валери Байден, заявила, что герцогиня должна вступить в Демократическую партию, поскольку она, «конечно станет хорошим кандидатом в президенты в 2024 году», пишет Marie Claire.

Букмекеры считают, что шансов у Меган Маркл обойти в предвыборной гонке Дональда Трампа, собирающегося баллотироваться повторно, очень не велики. Среди главных недостатков герцогини называют ее оторванность от простых людей и полное непонимание их реальных проблем. Майкл Дитон считает, что Маркл не сможет справиться с ролью политика, поскольку королевские обязанности были для нее тяжелы. А ведь ей нужно было только улыбаться и махать рукой.

Ранее «ФедералПресс» писал, что герцог и герцогиня Сассекские не заслужили числиться среди британских монархов. Такими мыслями поделился Дональд Трамп в интервью Пирсу Моргану.

В мире,Пирс Морган,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
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