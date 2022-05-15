Меган Маркл собралась в президенты США

Среди американской элиты начинают ходить слухи, что бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Менан Маркл собралась в политику. Своим дебютом она решила сделать президентскую гонку 2024 года.
«Ее кандидатура была бы подарком Дональду Трампу или любому другому республиканцу. Она была бы противником мечты, потому что она соответствует негативному стереотипу о Демократах XXI века. Они называли бы ее избалованным и проплаченным представителем элиты», — пишет в своей статье для The Telegraph журналист Майкл Дитон.
Слухи о том, что Маркл решила попробовать себя в политике появились после того, как сестра президента США Валери Байден, заявила, что герцогиня должна вступить в Демократическую партию, поскольку она, «конечно станет хорошим кандидатом в президенты в 2024 году», пишет Marie Claire.
Букмекеры считают, что шансов у Меган Маркл обойти в предвыборной гонке Дональда Трампа, собирающегося баллотироваться повторно, очень не велики. Среди главных недостатков герцогини называют ее оторванность от простых людей и полное непонимание их реальных проблем. Майкл Дитон считает, что Маркл не сможет справиться с ролью политика, поскольку королевские обязанности были для нее тяжелы. А ведь ей нужно было только улыбаться и махать рукой.
Ранее «ФедералПресс» писал, что герцог и герцогиня Сассекские не заслужили числиться среди британских монархов. Такими мыслями поделился Дональд Трамп в интервью Пирсу Моргану.