Экономику Украины ждет критический удар из-за приостановки морского экспорта. С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко . По его словам, Киеву будет очень сложно перенести затяжной конфликт с Москвой .

«Приостановка всего морского экспорта из-за спецоперации на Украине станет критическим ударом для экономики страны. В случае, если специальная операция затянется и будет идти еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры. Это могут быть огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов», — передает британский журнал The Economist слова украинского министра.

Ранее Марченко заявил, что расходы Украины на военные нужды с начала специальной операции России превысили восемь миллиардов долларов. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее вооруженные силы России выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. По словам бывшего депутата Верховной Рады, при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза, капитуляция Киева начнется уже 15 мая.