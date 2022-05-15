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4 минуты назад

The Economist рассказала о «критическом ударе» для Украины

Ura.Ru

Экономику Украины ждет критический удар из-за приостановки морского экспорта. С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, Киеву будет очень сложно перенести затяжной конфликт с Москвой.

Западные СМИ рассказали о «критическом ударе» для Украины
Фото: ReutersReuters

«Приостановка всего морского экспорта из-за спецоперации на Украине станет критическим ударом для экономики страны. В случае, если специальная операция затянется и будет идти еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры. Это могут быть огромное повышение налогов и резкое сокращение расходов», — передает британский журнал The Economist слова украинского министра.

Согласно прогнозам, в 2022 году ВВП Украины сократится на 45%.

«Каждый месяц военных действий обходится Украине примерно в пять процентов ее истощенного ВВП», — отметил Марченко.

Ранее Марченко заявил, что расходы Украины на военные нужды с начала специальной операции России превысили восемь миллиардов долларов. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее вооруженные силы России выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. По словам бывшего депутата Верховной Рады, при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза, капитуляция Киева начнется уже 15 мая.

В мире,Сергей Марченко,Верховная Рада,ЕС,
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