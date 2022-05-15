Назван победитель «Евровидения»

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году проходит в итальянском Турине, по итогам голосования стала украинская группа Kalush Orchestra. Об этом сообщает РИА Новости.

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Коллектив исполнил песню Stefania, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

По итогам зрительского голосования Украина набрала 631 балл. Она была фаворитом конкурса и со значительным отрывом опередила Великобританию, которая заняла второе место с результатом 466 голосов.

Конкуренцию Kalush Orchestra в Турине составили представители 25 стран. По традиции, следующим местом проведения «Евровидения» должно стать государство, которое представляют победители.