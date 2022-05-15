В Киеве заговорили о необходимости перемирия

Глава МИДа страны отметил, что Киев готов к дипломатии. Своей главной задачей он считает доставку как можно большего количества вооружений на Украину и введение максимума санкций в отношении России. Об этом Кулеба заявил в интервью немецкой газете Bild.
«Мы не пойдем на отчуждение части территории [Украины — прим. ГМ]. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим, чтобы она просто продлила наши страдания и лишь отсрочила следующую фазу войны», — рассказал украинский политик.
Он также отметил, что «не видит ничего плохого в перемирии, если оно станет первым шагом к решению, которое приведет к освобождению украинской территории».