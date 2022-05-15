Организаторы «Евровидения» отреагировали на нарушение правил Украиной

«Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы «Евровидения». Также они выразили понимание и сочувствие Украине .

Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. «Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия).

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что националисты могут выйти с «Азовстали», если сложат оружие.