В супермаркете в США произошла стрельба

По меньшей мере девять человек пострадали и двое погибли в результате стрельбы в супермаркете в городе Буффало, штат Нью-Йорк, сообщает BNO News.

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Когда полицейские прибыли на вызов, они обнаружили возле магазина на Джефферсон-стрит двух лежащих на земле людей, а внутри супермаркета других пострадавших. По информации источника, по меньшей мере одного человека доставили в больницу.

Статус подозреваемого не подтвержден, однако одного человека взяли под стражу, сообщает СМИ. Власти предупредили, чтобы жители держались подальше от места происшествия.

Ранее стало известно, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по пассажирам, он также использовал дымовую шашку.