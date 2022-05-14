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1 час назад

В США 9 человек пострадали и двое погибли из-за стрельбы в супермаркете

Газета.Ruиещё 1

По меньшей мере девять человек пострадали и двое погибли в результате стрельбы в супермаркете в городе Буффало, штат Нью-Йорк, сообщает BNO News.

В супермаркете в США произошла стрельба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда полицейские прибыли на вызов, они обнаружили возле магазина на Джефферсон-стрит двух лежащих на земле людей, а внутри супермаркета других пострадавших. По информации источника, по меньшей мере одного человека доставили в больницу.

Статус подозреваемого не подтвержден, однако одного человека взяли под стражу, сообщает СМИ. Власти предупредили, чтобы жители держались подальше от места происшествия.

Ранее стало известно, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по пассажирам, он также использовал дымовую шашку.

До этого в штате Калифорния несколько человек погибли во время стрельбы в церкви. Также в марте произошла стрельба на автомобильной выставке-шоу «Hood-Nic» в штате Арканзас, пострадали несколько человек, включая детей.

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