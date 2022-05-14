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48 минут назад

ЕС пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны

Газета.Ru

Брюссель пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны, если она не поддержит выплату дополнительной суммы Агентству безопасности внешних границ Frontex, пишет The Telegraph.

ЕС пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны
Фото: ReutersReuters

Швейцария проведет 15 мая референдум, в ходе которого граждане страны примут решение о дальнейшем участии в финансировании Frontex. По мнению организаторов референдума, альянса социал-демократов и Партии зеленых, миграционная политика, реализуемая Frontex, становится слишком «жестокой» и поддерживать финансово такую организацию нельзя. ЕС же планирует увеличить персонал Frontex после миграционного кризиса 2015 года, что приведет к увеличению и швейцарского взноса агентству, которое охраняет границы Шенгенской зоны. С 2016 года Frontex работает в качестве Европейской службы пограничной и береговой охраны.

Евросоюзу предрекли раскол

Брюссель ожидает, что Берн увеличит свой платеж Frontex с £19,5 млн в 2021 году до более более £49,5 млн в 2027 год. ЕС также рассчитывает, что Швейцария прикомандирует к организации 40 пограничников вместо шести.

На ЕС приходится 66% швейцарского экспорта, около 1,4 млн граждан ЕС работают в Швейцарии, полмиллиона швейцарцев живут и работают в ЕС, пишет The Telegraph.

В мире,Frontex,ЕС,
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