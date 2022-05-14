ЕС пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны

Брюссель пригрозил исключить Швейцарию из Шенгенской зоны, если она не поддержит выплату дополнительной суммы Агентству безопасности внешних границ Frontex, пишет The Telegraph.

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Швейцария проведет 15 мая референдум, в ходе которого граждане страны примут решение о дальнейшем участии в финансировании Frontex. По мнению организаторов референдума, альянса социал-демократов и Партии зеленых, миграционная политика, реализуемая Frontex, становится слишком «жестокой» и поддерживать финансово такую организацию нельзя. ЕС же планирует увеличить персонал Frontex после миграционного кризиса 2015 года, что приведет к увеличению и швейцарского взноса агентству, которое охраняет границы Шенгенской зоны. С 2016 года Frontex работает в качестве Европейской службы пограничной и береговой охраны.

Брюссель ожидает, что Берн увеличит свой платеж Frontex с £19,5 млн в 2021 году до более более £49,5 млн в 2027 год. ЕС также рассчитывает, что Швейцария прикомандирует к организации 40 пограничников вместо шести.