«Исторически входили в состав Российской Империи». Что ждет восток и юг Украины

Референдум о присоединении Херсонской области к России нужно провести после завершения российской военной операции, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Однако депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Новичков считает, что его допустимо организовать и раньше, а спецоперация волеизъявлению народа не мешает. Новичков добавил, что можно в один день сразу провести голосование о включении в РФ четырех регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской области и Южной Осетии.

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Депутат Госдумы от крымского региона Шеремет уверен, что к России «неизбежно» присоединится не только Херсонская область, но и остальной юг Украины. По его словам, «со временем» российские войска займут Одесскую с Николаевскую области, и там тоже пройдут референдумы, «на которых люди выберут свое новое будущее».

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«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской Империи, и их воссоединение с Россией неизбежно», — утверждает Шеремет.

Но, добавил депутат, пока проводить референдум на любой из занятых Россией украинских территорий «преждевременно».

«Нужно довести до конца спецоперацию <...> и обеспечить безопасность. <...> Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение», — пояснил депутат РИА «Новости».

Как отметил Шеремет, пока по городам летят ракеты, «людям будет сложно сделать столь ответственный выбор».

Референдум в России о присоединении к РФ Херсонской области может пройти одновременно с референдумами о включении ДНР, ЛНР и Южной Осетии. Подходящее время — единый день голосования 11 сентября 2022 года, в то же время предположил депутат Госдумы (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») Николай Новичков.

«Я считаю это вполне реалистичным сценарием, по моим ощущениям, вариант с проведением референдумов в сентябре – возможен. <...> Делать это можно и до окончания спецоперации, я тут препятствий не вижу», — сказал Новичков.

А вот сенатор Андрей Климов уточнял в беседе с «Газетой.Ru», что для присоединения Херсонской области или других регионов может и не потребуется проводить референдум в РФ.

«Когда какая-то территория входит в наш состав, они отправляют заявление и к нему прилагаются результаты [местного] референдума. Далее руководство РФ принимает решение о целесообразности, после чего заключается договор о вхождении этой территории в состав России, который подлежит ратификации обеими палатами парламента. Все граждане России, достигшие 18-летнего возраста, имеют право избирать органы власти: президента и парламент. Так вот президент, парламент и должным образом избранный состав Конституционного суда России принимают решение от имени граждан Российской Федерации, которые у нас являются единственным источником власти», — объяснил сенатор.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов (проигравший накануне президентские выборы) назначил референдум по вопросу присоединения к России на 17 июля. Политик объяснял, что вхождение в состав РФ — это «вековая мечта» и «чаяние» осетинского народа. «Мы идем домой, мы идем в Россию», — такими словами Бибилов сопроводил подписание указа о референдуме.

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев, который займет пост в 20-х числах мая, не против референдума. Но говорил, что сначала надо «достичь определенных договоренностей» с Москвой, чтобы не осложнять «и так непростую геополитическую ситуацию». Кремль пока отреагировал на новости вокруг референдума сдержанно, указав лишь, что уважает «мнение народа Южной Осетии».

Депутат Госдумы Артур Таймазов 14 мая сообщил, что Южная Осетия пойдет по пути Крыма в вопросе объединения с Россией. «Если сейчас уже приняли решение проводить референдум, думаю, что да, идем к воссоединению [Южной Осетии с Россией]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«России этот референдум [в Южной Осетии] сейчас ни к месту», — считает спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.

Затулин отметил, что Бибилов поступил «не совсем корректно» — назначить референдум должен был избранный президент республики, а не проигравший. «Он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво», — резюмировал спецпредставитель.

Тем временем ни власти Грузии, ни власти Украины не собираются признавать легитимность соответствующих референдумов. МИД Грузии назвал «разговоры о проведении какого-либо референдума» в Южной Осетии «неприемлемыми».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев никогда не признает Крым частью России и никогда не согласится на отделение Донбасса. Он также обещал выйти из переговоров с Россией, если на территориях, занятых российской армией, будут проводить референдумы. Кремль 11 мая передал, что сейчас переговоры с Украиной идут «весьма вяло и нерезультативно».

Депутат Госдумы от крымского региона Шеремет заявил, что «признание Крыма и народных республик Донбасса, а также отказ от любых претензий и посягательств на эти территории» со стороны Украины было одним из условий прекращения российской военной операции. Однако, как считает Шеремет, президент Украины Владимир Зеленский «по указке американских покровителей отказался».

Депутат также заявил, что сейчас позиция Зеленского насчет принадлежности Донбасса и Крыма «уже никому неинтересна», потому что Зеленского скоро отправят «на свалку истории». «Его позиция и заявления насчет непризнания Крыма и республик Донбасса уже никому неинтересна, неважна и безразлична», — сообщил Шеремет.