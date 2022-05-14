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1 час назад

В ДНР разрешили ввоз товаров из трех областей Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР, говорится в указе главы республики.

В ДНР разрешили ввоз товаров из трех областей Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запрет, введенный с 2017 года в соответствии с указом №73, снят новым указом №206. Согласно изменению, резидентам ДНР и ЛНР разрешено заключение внешнеэкономических сделок с нерезидентами Харьковской, Херсонской и Запорожской областей без таможенных процедур, передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Ввоз и вывоз товаров на основании таких сделок разрешен без таможенных процедур и обложения таможенными пошлинами, причем ввоз алкоголя и табачной продукции в единую таможенную зону остается под запретом.

Ранее министр экономики Украины заявила, что страна полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг.

В мире,Денис Пушилин,
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